Sint is weer in het land en hier in Enschede en omgeving komt hij aan

Zaterdag 12 november zal de Sint aankomen in de haven van Enschede. Nadat de boot om 11:00 is aangemeerd, barst er een groot feest los en worden alle kinderen natuurlijk gedag worden gezegd. De intocht door de binnenstad van Sinterklaas en de Pieten zal om 12.45 beginnen. Om 13.45 wordt de Sint verwacht bij het stadhuis, waar ze door de burgemeester zullen worden ontvangen. Er wordt afgesloten met de balkonscène.

Dezelfde zaterdag komt de goedheilig man ook langs in Glanerbrug. Om ongeveer 14.00 uur arriveert hij bij Shell Ten Thij op de hoek van de Gronausestraat en de Willem Barendszstraat. De route wordt vervolgt door muzikale begeleiding van show- en marchingband EVC uit Enschede. De intocht eindigt bij sporthal De Brug.

Per stoomtrein komt de Sint zaterdag om 14.00 aan in Haaksbergen. Dit gebeurt bij de Museum Buurtspoorweg. De Haaksbergse Harmonie begeleidt de Sint en zijn pieten via de Spoorstraat naar de Markt. Vanaf het bordes van het gemeentehuis worden alle kinderen toegezwaaid. Na het centrum bezocht te hebben zal de intocht rond 16.00 aankomen bij de Veldmaat. Danseressen van Midanza zorgen voor een optreden en er wordt feestelijk afgesloten.