LTO wil niet praten over gedwongen uitkoop boeren

LTO Noord blijft mordicus tegen de gedwongen uitkoop van boerenbedrijven als een oplossing voor de stikstofproblematiek. Dat zegt voorzitter Dirk Bruins van LTO Noord. De provincie Overijssel noemde het woensdag als optie.

In een brief aan minister Van der Wal van Stikstof en Natuur zeggen Gedeputeerde Staten deze week dat 'de inzet van dwingende instrumenten onvermijdelijk is'. De optie van gedwongen uitkoop wordt ook genoemd, bijvoorbeeld om de situatie van PAS-melders op te lossen. Daarover trok LTO Noord dinsdag aan de bel, omdat drie bedrijven door dwangsommen om dreigen te vallen.

Hoewel LRO-voorman Bruins zegt dat hij ook aan 'bepaalde oplossingen' denkt, kan hij vanwege de juridische complexiteit nog niet zeggen welke dat zijn. Maar gedwongen uitkoop zit niet in het pakket, zoveel is wel duidelijk. "Daar wil ik het eigenlijk helemaal niet over hebben", aldus Bruins. "Het geeft bij mij het beeld van een mannetje dat een kuil graaft voor zand, om met dat zand een andere kuil dicht te gooien."

Toch is dat verplichtende karakter nodig, meldt de provincie. "Als bedrijven een stuk 'stikstofruimte' willen verkopen aan ons, dan kunnen we daar niet voor betalen omdat het dan staatssteun is", zegt een woordvoerder. Daarom pleit de provincie bij minister Van der Wal voor dwingende regelgeving. Dan geldt het niet meer als staatssteun, volgens de provincie. "Opkoop met dat 'verplichtend instrumentarium' geeft ruimte voor PAS-melders, die deze ruimte zo hard nodig hebben", aldus de woordvoerder.