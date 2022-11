NK tegelwippen zorgt voor meer groen in de stad: Enschede wipte 62.095 tegels

Van geveltuintjes tot vergroende schoolpleinen, van privé achtertuinen tot collectieve voortuinprojecten: in Enschede hebben 62.095 tegels plaatsgemaakt voor bloemen, planten en bomen tijdens het NK Tegelwippen.

Tijdens het NK tegelwippen van 21 maart tot en met 31 oktober is een gebied ter grootte van de Oude Markt compleet vergroend onder het motto 'tegels eruit, groen erin'. De grote hoeveelheid tegels zijn ingeruild voor 5645 vierkante meter aan groen. Wethouder Marc Teutelink is tevreden met het behaalde resultaat: "Ik ben er trots op dat onze inwoners zo massaal aan het tegelwippen zijn geslagen. Met meer groen en minder tegels zorgen we er samen voor dat Enschede ook in de toekomst een fijne plek is om te zijn."

Volgens Teutelink zijn er dit jaar 7500 tegels meer gewipt dan het jaar ervoor. Het bewijs dat het NK tegelwippen meer is dan alleen een ludieke actie; het levert daadwerkelijk vergroening op.

Dit is het tweede jaar dat de gemeente Enschede meedoet aan het NK Tegelwippen. Met succes: Enschede behaalde de zesde plaats in het klassement van grote gemeenten. Ook in de poule van Twentse Wippers werd Enschede zesde. Gemeente Almelo wipte de meeste tegels: 81.831 stuks. Almelo werd daarmee ook winnaar van het landelijke klassement voor middelgrote gemeenten.

In totaal deden er 135 gemeenten mee aan het NK Tegelwippen. Er zijn in Nederland 2.814.011 tegels gewipt en is er ruim 250.000 vierkante meter vergroend.