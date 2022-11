Een rockband in je eigen woonkamer. Of naar een concert bij de buren en intussen even spieken hoe zíj de bank hebben neergezet. Het kan binnenkort. Het gloednieuwe festival Gluren bij de Buren komt eraan.

Gluren bij de buren is een nationale hobby geworden. En dat kan ook 'noaber' van een paar straten verderop zijn. Het festival dat amateurkunst en muziek naar de huiskamers brengt, heeft een oogje op Enschede laten vallen. Wie zijn huis eens vol wil hebben met leuke schilderijen of een cabaretier op het vloerkleed z'n kunstje wil zien doen, kan zich melden bij de organisatie.

Die overigens ook hard op zoek is naar de rappers, jazzbands, goochelaars, verhalenvertellers of balletdansers en spokenwordartiesten die Enschede rijk is. De juiste match tussen huiskamer en artiest is zondag 5 februari (12-17 uur) te zien. Iedereen die wil kan een rondje Enschede doen en zelf bepalen waar 'ie naar binnen wil. Gratis, of voor een vrije gift. Wie zijn deur gastvrij open zet, hoeft niet over een enorme huiskamer te beschikken. Een vrijstaande boerderij of knusse studentenkamer en alles wat er tussenin zit mag ook.

Gluren bij de Buren mag dan in Enschede voor het eerst zijn, landelijk bestaat het al een tijdje. 33 steden door het hele land hebben hun gastvrijheid getoond tijdens het huisfestival. De organisatie wil op deze manier een podium bieden aan lokale acts én ontmoetingen tot stand brengen.

Goed om te weten: Elke act geeft drie optredens van minstens een half uur, vrij toegankelijk voor publiek. Zo kunnen buurtgenoten en andere liefhebbers een eigen route door de stad samenstellen en van optreden naar optreden hoppen.

Aanmelden kan tot en met zondag 18 december via glurenbijdeburen.nl. Daar is ook te zien welke acts zich inmiddels al hebben aangemeld. Gluren bij de Buren wordt georganiseerd door Stichting de Bühne.