Een vergunning voor de bouw van een hoge zendmast op de rand van Erve 't Stroink? Nee hoor, niet nodig, bouw maar, zegt de gemeente. Echt wél, zegt de aanvrager. Die maakt bezwaar tegen die vrijstelling. En met succes.

Bijna elke bouwer hekelt de vergunningaanvragen. Of het nou om de bouw van een schuur of een zendmast gaat: het kost tijd, geld en energie. Maar in dit geval dringt de aanvrager juist aan op een vergunning. Het is de omgekeerde wereld. Die aanvrager is Michiel Krouwel namens de politie. Hij wil op de rand van Erve 't Stroink een 52 meter hoge mast laten bouwen voor de communicatie tussen de meldkamer en de politie, brandweer en ambulance. Voor de bouw an sich is geen vergunning nodig. "Maar wel voor deze", aldus Krouwel namens de politie, "deze mast komt op het terrein van Erve 't Stroink en dat is een monument." De gemeente rept in de brief met geen woord over de monumentenstatus van de aangewezen plek.

Krouwel vroeg ruim een maand geleden een vergunning aan voor de mast en kreeg niet lang daarna een antwoord van de gemeente: niet nodig, vergunningsvrij. Daarmee is er voor onder anderen de omwonenden geen mogelijkheid om tegen de mast bezwaar te maken.

Wel zo gemakkelijk voor de politie, zou je denken, die kan zonder bezwaren meteen beginnen met bouwen. Maar Krouwel dringt juist aan op de vergunning. Hij weet zeker dat die nodig is vanwege de erfgoedwet. "En als dat niet zo is, wil ik graag op papier dat volgens de erfgoedwet geen vergunning nodig is." Krouwel wil het netjes doen en voorkomen dat de mast daar straks illegaal staat en er andere procedures nodig zijn. Hij heeft de gemeente nogmaals om een vergunning gevraagd.

Update: Maandag in de loop van de dag kreeg hij antwoord. De vergunningaanvraag wordt in behandeling genomen en de gemeente erkent dat ze een fout heeft gemaakt. Die fout wordt woensdag goed gemaakt met een rectificatie in de mededelingen van de gemeente in de Huis aan Huis.