Paaltjes voor de ingang van een winkelcentrum in Enschede hebben voorkomen dat een auto bij de Scapino aan de Spaansland naar binnen is gereden.

Omstreeks half twee ramde een auto een paaltje voor de ingang van het winkelcentrum. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond. De bestuurder had even daarvoor de pedalen verwisseld met het ongeval als gevolg, zo melden omstanders. Als de paaltjes er niet hadden gestaan dan had de auto mogelijk de gevel geraakt.

De auto liep zware schade op en moest worden afgesleept met een bergingsbedrijf. Hiertoe moest eerst de paal onder de auto worden verwijderd.

De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij.