De vijftig asielzoekers die in de vertrekhal van Vliegveld Twenthe zitten, blijven daar totdat duidelijk is waar ze naartoe moeten. Dat hebben omwonenden in een brief te horen gekregen.

De asielzoekers zijn in juli gekomen en zouden volgens afspraak drie maanden blijven. Daarna, zo was de deal, zouden ze naar elders gaan. Nu de drie maanden verstreken zijn, wees de gemeente vorige week de Twentehallen aan als nieuwe noodopvanglocatie. Daar zouden ze tot maart volgend jaar kunnen blijven.

De verhuizing was al in gang gezet en er werd een informatiemiddag georganiseerd, maar deze voortvarendheid was tegen het zere been van sommige politici. De PVV wilde de nieuwe opvang eerst bespreken in de gemeenteraadsvergadering van komende maandag. De partij kondigde bovendien een motie aan om er een streep door te zetten.

Blijven onderdak bieden

In afwachting van die politieke discussie is het verhuizen even in de ijskast gezet. Omwonenden van de Twentehallen kregen daarover eerder deze week een brief: volgende week is er meer duidelijkheid. Omwonenden van het vliegveld kregen de tegenovergestelde brief: hoewel de termijn is verstreken, blijven de asielzoekers nog even. 'Zolang nog niet duidelijk is op welke locatie we de personen de komende periode gaan opvangen, blijven we hen onderdak bieden in de huidige opvang bij het Vliegveld Twenthe.'

Locatie in de gemeente

Uiteindelijk moeten ze daar weg, want dat is de afspraak, en dat zal toch naar een andere locatie in Enschede zijn. De gemeente heeft het Rijk namelijk toegezegd een nieuwe plek voor noodopvang te vinden binnen Enschede. Dat blijkt ook uit de brief: op dit moment is het 'nog niet duidelijk, op welke locatie in onze gemeente de 50 asielzoekers de komende periode opgevangen gaan worden', schrijft wijkregisseur Nick te Brake.

De asielzoekers moesten al iets langer blijven omdat er schurft was uitgebroken. Dat is inmiddels onder controle, aldus Te Brake. Wie het had is genezen en er zijn geen nieuwe uitbraken vastgesteld.