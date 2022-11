Een oplossing uit Den Haag laat te lang op zich wachten, dus heeft Enschede besloten uit eigen zak energietoeslag uit te keren aan studenten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De meesten vallen waarschijnlijk buiten de boot.

Energietoeslag voor studenten is een probleem. Zij betalen evengoed de hoofdprijs voor gas en licht, maar vallen buiten de regelingen. Zo gaat er 1300 euro aan hun neus voorbij. De woonsituatie van studenten is te ingewikkeld en divers om er zomaar een regeling voor te maken, vindt het Rijk. Met name omdat studenten vaak huizen delen en het verbruik lastig naar één persoon te herleiden is.

In lijn met het landelijk beleid heeft Enschede alle aanvragen van studenten tot nu toe geparkeerd in afwachting van nieuwe regelgeving, maar daar is de studentenstad niet gelukkig mee. Ergens moeten de rekeningen wel betaald worden. "Studenten moeten niet langer de dupe zijn van geharrewar tussen gemeenten en het rijk", zei wethouder Arjan Kampman onlangs. De oplossing, vond hij, moest uit Den Haag komen. Net als het geld, want de gemeente kan de 10.000 studenten in Enschede niet uit eigen zak 1300 euro geven. Dat zou miljoenen gaan kosten.

Tot nu toe hadden bijna zeshonderd studenten een aanvraag ingediend bij de gemeente Enschede voor een toeslag. Die aanvragen zijn aangehouden in afwachting van het landelijk besluit, maar de wettelijke termijn voor afhandeling van de aanvragen is nu overschreden. "Die situatie dwingt de gemeente tot een keuze", aldus wethouder Kampman.

Eigen huis, eigen contract

Dus hakte de gemeente deze week de knoop door: de stad gaat alsnog geld uitkeren en schiet dat zelf voor. Er zit wel een addertje onder het gras: studenten in studentenhuizen krijgen waarschijnlijk niks. De voorwaarden zijn: een zelfstandige woonruimte en een energiecontract op eigen naam. Dan gaat het niet om veel studenten, naar schatting wonen zo'n 4000 studenten zelfstandig.

Als die allemaal 1300 euro krijgen, gaat het om ruim 5 miljoen euro. "Toch vinden we dat we deze stap moeten zetten. We willen studenten niet in de kou laten staan." Kampman gaat ervan uit dat er landelijk alsnog nog een regeling komt. Als Enschede toch extra kosten maakt, declareert Kampman die bij het Rijk, zegt hij.

Studenten die een aanvraag willen indienen, kunnen dat doen via enschede.nl/energietoeslag