De ruiten aan de voorzijde van het pand van Twentse GGZ-organisatie Mediant aan de Broekheurne-ring zijn compleet vernield. Inmiddels is er een noodvoorziening getroffen en zijn alle ruiten afgeplakt met tijdelijk nieuw raam.

Meerdere ruiten aan de voorzijde van het Psychodiagnostiek en Advies Centrum Twente (PACT), onderdeel van zorginstelling Mediant, zijn ingeslagen. Een communicatiemedewerker van Mediant geeft aan niet te weten waarom of wie de ruiten heeft ingegooid. Het is onduidelijk of er aangifte is gedaan van vernieling. De politiewoordvoerder wil in verband met de privacy niet reageren.

Mediant is gevraagd om een reactie, maar wil verder geen commentaar geven op het voorval.