Bij een aanrijding op de kruising van de Geesinkweg met de Broekheurne-ring in Enschede is maandagavond een persoon gewond geraakt. De politie onderzoekt het ongeval, de gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omstreeks kwart voor zeven botsten er op de kruising van de Geesinkweg met de Broekheurne-Ring twee auto's op elkaar. Twee ambulances werden opgeroepen. Uiteindelijk is er één persoon per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld.