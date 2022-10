Het is definitief: er komt een seniorenhof aan de Paulus Moreelsestraat. De Woonplaats heeft daarvoor gekozen nadat zich binnen een week genoeg belangstellenden hadden gemeld.

De initiatiefnemers voor een seniorenhof in Enschede deden vorige week een oproep: voor het eerst is er concreet zicht op de bouw van zo’n hofje, waar ouderen samen wonen en naar elkaar omkijken. Maar dan moesten de ouderen zich wel héél snel melden, want het plan is onderdeel van de noodbouwlocaties die Enschede onlangs aanwees. Stoom en kokend water dus.

De oproep had succes, laat Willem Kruidhof nu weten namens de vereniging: zeventien belangstellenden hebben zich gemeld. „En we hebben twintig nieuwe leden. Dus we zijn echt heel enthousiast.” Joyce Dakhorst van De Woonplaats bevestigt het verhaal. „Dat klopt, er zijn veel aanmeldingen en wij zijn ook enthousiast. We hebben inmiddels besloten definitief aan te besteden op seniorenwoningen.”

De kogel is dus door de kerk. Zoals het plan er nu ligt, komen er op het terrein aan de Paulus Moreelsestraat drie soorten woningen: een deel studio’s voor de Stichting Jongeren Huisvesting Twente, een aantal gewone appartementen en 28 woningen voor het seniorenhof. Hoe het er allemaal precies uit gaat zien, wordt pas later duidelijk, zegt Dakhorst.

Als er eenmaal concrete tekeningen zijn, is dat voor sommigen vast een reden om weer af te haken en voor anderen juist reden om in te schrijven, weet Kruidhof. „Daarna wordt het pas concreet he, als je ook weet hoe de gevel eruit gaat zien enzo. Het kan best zijn dat er dan ook nog meer belangstelling komt. Nu is er alleen nog een plattegrond.”

Bouwtekeningen en een planning volgt zodra de aanbesteding afgerond is, zegt Dakhorst. „We zijn voor de planning erg afhankelijk van de aannemer en wie dat wordt weten we pas na de aanbesteding. Maar we verwachten wel dat er heel snel duidelijkheid komt. Voor ons gaat dit ook allemaal uitzonderlijk snel.”

De hoop is dat de woningen in het derde kwartaal van volgend jaar worden opgeleverd. Wie meer informatie wil, kan zich melden bij hofenschede.nl