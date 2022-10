De rechtbank in Groningen heeft een 27-jarige man uit Enschede veroordeeld tot twee jaar cel voor kindermisbruik en het bezit van kinderporno. Zijn slachtoffers waren 11 en dertien jaar.

De Enschedeër kwam via de sociale mediaplatforms TikTok en Instagram in contact met zijn slachtoffers. Als eenmaal het contact was gelegd, bood hij ze cadeaukaarten aan voor de populaire game Fortnite en voor de Xbox, in ruil voor naaktfoto's- en video's. Vervolgens stuurde hij ook foto's en video's naar de jongens terug.

Het is bekend dat hij bij zeker twee jongens zo te werk is gegaan. Zo had hij contact met onder anderen een elfjarige jongen uit Tilburg. Met een dertienjarige jongen uit Groningen kwam het na het uitwisselen van foto's en video's ook tot een ontmoeting, waarbij hij de jongen verkrachtte. Na de aangifte onderzocht de politie de telefoon en laptop van de Enschedeër en ontdekte daarop kinderporno.

Behalve een celstraf van twee jaar moet de Enschedeër de ouders van de jongen in Groningen een schadevergoeding van 2.600 euro betalen. Ook moet hij zich na zijn gevangenisstraf verplicht laten behandelen.