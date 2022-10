De barista van Baal lijkt op korte termijn de laatste cappuccino en sandwiches te serveren. De koffiecorner, gevestigd in de portiersloge van het Balengebouw in Enschede, sluit binnenkort vermoedelijk de luiken.

Exploitant Erik Cornelissen wil de sluiting van Baal, op de hoek van de Lonnekerspoorlaan en de Schurinksweg, niet bevestigen. Maar de ondernemer zinspeelt wel op het einde van de kleine maar markante koffiehoek. "Ik zit er aan te denken om te stoppen", zei hij vrijdagmiddag. Cornelissen denkt 'over een paar weken' meer duidelijkheid te kunnen geven.

Baal opende eind 2021 als koffiebar de deuren aan de Lonnekerspoorlaan. Het pandje vormt de entree tot het Balengebouw, waar onder meer De Twentsche Courant Tubantia en 1Twente zijn gevestigd. De portiersloge stond tot de opening van Baal jarenlang leeg en kreeg een horeca-invulling na initiatieven van buurtbewoners en de lokale omroep. Baal trok met name in de koudere maanden weinig bezoekers.

John Landewé, samen met Huub Punte eigenaar van het Balengebouw, gaf vrijdagmiddag aan zeer gecharmeerd te zijn van de aanwezigheid van de koffiecorner op deze plek in Enschede. "Baal geeft Roombeek beslist meerwaarde en is een aanwinst voor de buurt", zegt Landewé, die naar eigen zeggen een paar weken geleden werd 'verrast' door de mededeling van Cornelissen dat deze wil stoppen met Baal.

Landewé blijft echter hopen op het voortbestaan van de koffiehoek. "We gaan dan ook met elkaar in gesprek om te kijken of Baal open kan blijven."