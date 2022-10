Het anders zo felle licht dat de gevel van de Grolsch beschijnt, is uit. Een week lang. Het bedrijf vraagt daarmee aandacht voor onnodig energieverbruik.

Een opmerkelijk gezicht, een donkere Grolschbrouwerij aan de A35. Waar je anders bij het flesgroene licht rechts afslaat voor de N18 naar Enschede of Haaksbergen of weet dat je bijna thuis bent, is het nu donker.

De straatlantaarns branden om de vrachtwagens en het personeel de weg te wijzen en in de fabriek brandt het noodzakelijke licht, maar verder is alles uit. De brouwer wil zo aandacht vragen voor de landelijke campagne 'Zet de knop om', die mensen bewust moet maken van hun energieverbruik. En hoe dat omlaag kan.

Dat doet ze dit weekend ook op een andere manier, samen met de gemeente Enschede. In de binnenstad zijn bij de horecabedrijven die Grolsch tappen onder meer bierviltjes neergelegd met besparingstips zoals deze: zet de tweede (bier)koelkast uit en zet je bier buiten neer om te het koelen en zet de verwarming 's avonds op 15.

Warm water en gas

Grolsch heeft de afgelopen jaren bij de productie van bier al het nodige gedaan aan besparing. Afvalverwerker Twence een paar kilometer verderop, levert direct warm water aan de bierbrouwerij. En de brouwer zelf produceert groen gas uit het afvalwater. Over drie jaar wil Grolsch volledig klimaatneutraal zijn.

Over een week baadt de dertig meter hoge gevel weer in het groene licht. Het zijn wel ledlampen.