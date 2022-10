"Er is veel verbazing in mijn omgeving als ik vertel dat ook kapot en versleten textiel in de container mag worden gegooid. Mensen denken dat alleen draagbare kleding kan worden gedoneerd, maar dat is niet zo", aldus Bas Assink van Twente Milieu.

Twente Milieu opende deze week een middagje een textielbalie bij kringloopwinkel Het Goed. Bij de balie kon iedereen textiel inleveren. Het ging om een actie van Twente Milieu, dat dit jaar speciale aandacht vraagt voor inzameling van textiel in de regio: het moet meer en het moet beter.

Bij Het Goed staan twee textielcoaches. Ze weten precies wat er met textiel allemaal kan worden gemaakt en geven tips en informatie. Bezoekers worden verleid om in gesprek te gaan en worden geholpen met het maken van de juiste keuzes als het gaat om textiel.

Waarom is dit zo belangrijk? "Maar liefst de helft van al ons textiel wordt verbrand met het restafval", aldus Assink. Het wordt gewoon weggegooid en dat is niet meer nodig. "Er is steeds meer mogelijk met textiel. Het kan na scheiding goed worden gerecycled of hergebruikt in een kringloopwinkel. Het is vooral belangrijk dat het niet meer bij het restafval terecht komt maar in een textielcontainer." Een goede tip volgens Assink is om bij aankoop van iets nieuws, altijd direct iets anders weg te gooien. Let bij aanschaf op kwaliteit en duurzame materialen. Zo gaat de kleding langer mee en is er minder snel nieuwe kleding nodig, zegt hij.

Een tweede leven

Textiel moet schoon ingeleverd worden, en in een dichte zak. Natte en vieze spullen maken ander textiel ook smerig, het kan gaan schimmelen en dan wordt het onbruikbaar. Ingeleverd textiel wordt naar een sorteercentrum gebracht. Kringloopwinkels en partners van Twente Milieu profiteren hiervan. Zo krijgt zoveel mogelijk textiel een tweede leven.

Komend jaar verschijnt Twente Milieu met de textielbalie op verschillende plekken in Twente. Daarnaast worden er ook pilots gehouden om de beste manier te vinden om textiel in te zamelen. Met de resultaten hoopt Twente Milieu aan het einde van het jaar de gemeenten goed advies te geven.