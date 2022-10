De failliete Supermarkt Twekkelerveld is leeggehaald. Buurtbewoners hadden maandenlang last van stank en ongedierte in en rondom het pand. Vorige week kregen de pandeigenaren van gemeente Enschede en Omgevingsdienst Twente (ODT) de opdracht om het pand leeg te halen en schoon te maken.

Sinds de supermarkt failliet ging, gebeurde er weinig tot niets meer. Etenswaren in het pand lagen de hele zomer te vergaan, de elektriciteit was afgesloten. Dat zorgde voor enorme overlast in de omgeving, een vieze lucht en vliegen.

Buren klaagden bij de gemeente, maar het duurde een tijdje voordat er actie werd ondernomen. Vorige week kwam er eindelijk beweging in de zaak. De supermarkt is inmiddels leeg, maar de stank en ongedierte zijn nog niet volledig verholpen. "Er hangt een hele vieze lucht om het pand", vertelt een buurtbewoner. Toch is ze blij dat er eindelijk schot in de zaak zit. "Het heeft allemaal zo lang geduurd, echt om gek van te worden." Nu de eigenaren bezig zijn met het schoonmaken van het pand, heeft ze buurtbewoonster goede hoop. "Gaat allemaal nog niet zo snel, maar komt vast goed."