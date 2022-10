In meerdere wijken van Enschede hebben actievoerders in de nacht van maandag op dinsdag de banden van 41auto's leeg laten lopen. Het gaat om een actie van Tyre Extinguishers, die het gemunt hebben op in hun ogen vervuilende SUVs, grote gezinsauto's.

De actiegroep sloeg vorige maand al eerder toe in deze regio. In Hengelo liet de groep tot twee keer toe banden leeglopen van soortgelijke auto's. In Enschede zijn de SUV's voorzien van een brief van Tyre Extinguishers die de actie uitlegt. Ook in andere steden in Nederland heeft de groep vannacht een soortgelijke actie ondernomen.

In Enschede zegt de groep toe te hebben geslagen in de wijken Wooldrik, Lasonder-Zeggelt, en Tubantia-Toekomst. Via Twitter zegt de actiegroep dat Enschede 'wil hear from them again soon'.

Overigens hebben de actievoerders ook de banden van hybride auto's laten leeglopen. Deze deels elektrische auto's zijn een stuk minder vervuilend dan de SUV's waar Tyre Extinguishers het gericht op voorzien heeft.