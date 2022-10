In de Spar-supermarkt in het centrum van Enschede is maandagavond brand uitgebroken. Toen de brandweer aankwam, stond de winkel vol rook.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit richting het pand aan de Marktstraat. Ze had de brand snel onder controle. Wat precies in brand stond is niet bekend. Volg dit Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede