Het is weer ieder weekend raak: 's avonds laat galmen de knallen van zwaar vuurwerk door de Enschedese straten. Tot grote ergernis van vele inwoners.

De geluidsoverlast door het vuurwerk is kilometers verderop te horen en het is zo'n beetje ieder weekend weer raak. Maar ook op doordeweeks wordt regelmatig vuurwerk afgestoken. Overdag, én midden in de nacht.

De frustratie onder bewoners is groot. Op Twitter meldt Enschedeër Benjamin de Rooij op 12 oktober al: 'Leuk man, half oktober met je hond in t park lopen die in totale paniek raakt omdat een stel kutpubers het nodig vindt om zwaar vuurwerk af te steken. Altijd gezellig in Enschede.'

Ook Julia is het veelvuldig afsteken van vuurwerk goed zat. Zij woont in de wijk Getfert en zet op Twitter: 'Wanneer vuurwerkverbod? Er gaan nu al complete bommen af hier. Moeten er eerst ongelukken gebeuren of zo?'

VVD-raadslid Rachel Denneboom in Enschede (VVD) noemt het vuurwerk van zaterdag- op zondagnacht 'angstaanjagend hard'. "Ik dacht dat er iets ernstigs aan het ontploffen was", tweet Denneboom.

Melden overlast

Op plekken waar vaker vuurwerk wordt afgestoken, wordt extra gecontroleerd. De politie adviseert daarom dat buurtbewoners altijd een melding maken van de overlast. Dat kan door te bellen met 0900-88 44. De politie moet daarentegen wel zelf constateren wie het vuurwerk afsteekt om er een proces-verbaal van op te maken.