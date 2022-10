Het blijft niet bij een open brief met de oproep om in Enschede permanente opvang te regelen voor vijfhonderd asielzoekers. Er volgt een erop-of-eronder voorstel aan de gemeenteraad.

De vijf raadsfracties die samen de open brief schreven hebben inmiddels een officieel voorstel ingediend. Dat wordt maandagavond besproken in de raadsvergadering. D66, VOLT, GroenLinks, SP en de Partij voor de Dieren willen dat in Enschede structurele asielopvang komt, verspreid over meerdere kleine(re) locaties in de stad.

Daarmee zou ook Enschede een steentje bijdragen aan de problematiek rond de Nederlandse asielopvang, aldus de open brief aan het college van B en W. Met de tijdelijke noodopvang bij het Vliegveld Twente en in de Diekmanhal leverde Enschede zeker een aandeel. De vijf fracties in de brief: 'Maar een tijdelijke opvang is slechts een tijdelijke pleister op een gapende wond. Ondertussen blijkt dat het aantal asielplekken in Nederland juist afneemt, terwijl het probleem er in ons land niet minder op wordt.'

Wat er nu gebeurt is niet goed, vinden de fracties. 'Als het gaat om asielopvang van diegenen zonder verblijfsvergunning die gevlucht zijn voor oorlog en geweld en net als ieder ander een veilig en menselijk bestaan wensen, reageren we alleen op noodoproepen van het kabinet. En dan voor een periode van slechts enkele weken tot bij hoge uitzondering enkele maanden.'

Asielzoekers elke paar weken van locatie naar locatie sturen is mensonwaardig, aldus de vijf. 'Wij vinden het belangrijk dat er structurele opvangplekken komen. Dit doen we vanuit mededogen, omdat we ons in willen zetten voor menswaardige opvang.' De overige fracties moeten maandagavond stemmen over het voorstel.