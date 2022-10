Zondag heeft er aan het einde van de ochtend een ernstig ongeval plaatsgevonden op de N733. Dat is de weg vanuit Lonneker richting Oldenzaal-Zuid.

Een groep mountainbikers was onderweg richting Enschede toen één fietser onderuitging. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is uiteindelijk per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede. Omstanders verleenden eerste hulp.