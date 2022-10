Een autobrand heeft vrijdagmiddag voor veel rookontwikkeling gezorgd in een parkeergarage bij ziekenhuis het MST in Enschede. De brandweer had de brand vrij snel onder controle.

De brandweer schaalde al snel op naar grote brand. In de garage was sprake van forse rookontwikkeling. De eerste rook trok richting de binnenstad, maar dat werd al snel minder. Wel bleef een rooklucht hangen. Eén persoon heeft wat rook ingeademd. De brandweer heeft de garage doorzocht en gekeken of er nog personen in het pand aanwezig waren. Dat bleek niet het geval. De parkeergarage bestaat uit 9 split-level-verdiepingen. De garage waar de auto in brand stond is voornamelijk in gebruik door personeel van het ziekenhuis en door bewoners van het naastgelegen appartementencomplex. Het gaat dus niet om een openbare parkeerplaats. De Haaksbergerstraat was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten voor verkeer.