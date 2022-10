De situatie in en rond het voormalige dorpshuis aan de Kerkstraat is zo zorgwekkend, dat direct moet worden ingegrepen. En de gemeente zou het pand, bedoeld om te verhuren, van de eigenaar moeten terugkopen.

Dat betoogt het PVV-raadslid Hidde Heutink in vragen aan het college van B en W. Het is niet voor het eerst dat deze partij zich tot het college wendt over het pand dat nogal eens in het nieuws was vanwege veelal drugsgerelateerde overlast en geweld.

Het is ook niet voor het eerst dat de PVV de gemeente vraagt om het vastgoed aan de Kerkstraat terug te kopen. Al eerder liet het college weten dat daar geen geld of regeling voor is, maar de PVV gooit dit balletje nu opnieuw op.

Uitzondering

Het beleid van de gemeente is weliswaar dat zij haar vastgoed zoveel mogelijk afstoot, maar voor het vroegere dorpshuis zou eenmalig een uitzondering moeten worden gemaakt, stelt Heutink. Mede in het belang van de veiligheid in de buurt zou het college zijn suggestie niet op voorhand moeten uitsluiten.

De gemeente verkocht het dorpshuis in 2017 aan een particulier, die het verbouwde tot een appartementencomplex met zes woonruimtes. De PVV vindt dat alle mogelijkheden moeten worden onderzocht om van het appartementengebouw weer een multifunctioneel dorpshuis voor heel Glanerbrug te maken. Daar zouden allerlei maatschappelijke activiteiten kunnen plaatshebben en zou misschien de wijkagent spreekuur kunnen houden.

Slechte staat

Ondertussen klagen zowel omwonenden als bewoners nog steeds over de slechte staat van het pand dat de officiële gemeentelijke monumentenstatus heeft. De eigenaar is er eerder dit jaar al door de gemeente op aangesproken dat hij het moet onderhouden en aan de buitenkant in de originele staat moet terugbrengen. Dat is volgens de PVV nog steeds niet gebeurd. Bovendien klagen de bewoners volgens hem ook over stank uit het riool. Samen met bewoners zou moeten worden gekeken naar de leefomstandigheden. En als er aanleiding voor is moeten die verbeterd worden.

Melding maken

Gemeente en politie houden de gang van zaken rond het voormalige dorpshuis in de gaten, meer kunnen ze niet doen, antwoordde het college op eerdere PVV-vragen. Omwonenden wordt geadviseerd om melding te blijven maken van overlast. Met die omwonenden en de dorpsraad worden geregeld gesprekken gevoerd en als het aan de PVV ligt worden die vaker gehouden. Zeker nu de situatie aan de Kerkstraat volgens de partij nog steeds alarmerend is.