Even leek het afgelopen met de Nightstars. Maar de band met leden uit Enschede en Haaksbergen vindt zichzelf opnieuw uit na het overlijden van frontman Bert Baarslag: met een nieuwe zangeres, Selena.

De Nightstars van het eerste uur ontmoetten elkaar in de jaren zestig op het Enschedese conservatorium. Om in het weekend een zakcentje bij te verdienen, traden ze op in de toenmalige Twentse beatcultuur. Tot enkele jaren geleden traden ze nog op, tot frontman Bert Baarslag bijna drie jaar geleden overleed en corona toeslag. Het leek het einde, maar nu is er toch een nieuw begin. Muzikaal leider Martin Robers vertelt waarom de band na corona toch weer de draad heeft opgepakt.

Je zou toch denken dat het overlijden van frontman en creatief leider Bert Baarslag het moment is om als band te stoppen. Jullie hebben je sporen toch al verdiend?

"Dat was onze eerste gedachte ook bij zoveel treurnis. Maar in de coronaperiode hadden we veel tijd om alles nog eens goed te overdenken. Willen wij zo eindigen? Na 52 jaar? Nee! We besloten een comeback te maken met daarin aandacht voor Bert en wat hij heeft betekend voor ons en de band."

Bert was het gezicht van de band. Zo'n opvolger vind je niet zomaar. Hoe is dat toch gelukt?

"Alleen al de arrangementen die Bert en ik geschreven hebben zouden dan zo de prullenbak in kunnen. Met ons laatste project Nightstars goes Symphonic waren we zeer succesvol. Een opvolger zoeken die songs als Eloise en Nights in white satin kon zingen zoals Bert, voelde als verraad. Maar met Selena hadden we direct het gevoel dat ze een heel andere dimensie aan ons repertoire kan geven. Zonder dat de identiteit van de Nightstars verloren gaat."

Jullie repertoire heeft altijd een klassiek tintje gehad. Heeft de komst van zangeres Selena Eulderink nog gevolgen voor het repertoire?

"Het repertoire bestaat uit songs van de Beatles, Bee Gees, Moody Blues, Emerson Lake & Parker, Sandy Coast, Four Seasons en Ry Cooder. Selena voegt daar onder andere Janis Joplin, Chi Coltrane, Kiki Dee, Bonnie Tyler, Suzi Quatro en Shocking Blue aan toe."

Zondag 30 oktober geven jullie een concert in het Mystiek Theater, wat kunnen we verwachten?

"Een bijzondere rol is weggelegd voor de strijkers die bestaat uit Marijke (viool), Tanja (altviool) en Floris (cello). Met hen spelen we werk van Electric Light Orchestra. Maar er zijn ook andere songs gearrangeerd."

Zondag 30 oktober, 16.00 uur, Crazy Sunday in Mystiek Theater. Nightstars met Echoes of the sixties and seventies. Entrée: 10 euro.