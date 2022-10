Zakelijke netwerkbijeenkomsten zijn er genoeg in Enschede. Dat geldt een stuk minder voor informele samenkomsten, die niet onder de paraplu vallen van gevestigde ondernemersorganisaties als IKT en mkb.

Terwijl daar veel behoefte aan is, stelt Duco Hoek van het Ondernemersloket van de gemeente. Daarom organiseert hij volgende week een 'Mix and Match', voor de zesde keer al weer. Ze zijn bedoeld voor het met elkaar in contact brengen van (startende) ondernemers, creatieve geesten, studenten, makelaars, vastgoedeigenaren, gemeentemensen en andere geïnteresseerden. Het doel is simpel: "Dat mensen met plannen of ideeën de weg en elkaar leren kennen om die te realiseren."

Het meest aansprekende resultaat van de afgelopen edities is volgens hem Stoet, de broodjeszaak in de bibliotheek aan de Pijpenstraat. "Natascha Warmerdam zat toen nog in het onderwijs. Tijdens de eerste Mix and Match vertelde ze dat ze een lunchzaak wilde beginnen. De naam had ze al, een geschikt pand nog niet. Andere aanwezigen hebben haar in contact gebracht met de bibliotheek, die op dat moment juist op zoek was naar de mogelijkheid van daghoreca."

Met dank aan die 'kruiwagens' kon Warmerdam haar droom verwezenlijken. En daar vertelde zij op haar beurt weer over tijdens de volgende Mix and Match. Aan het einde vraagt de organisator altijd of er iets is waar de aanwezigen wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Daar kwam ooit uit dat een aantal ondernemers het best moeilijk had gevonden om hun eigen bedrijf te presenteren voor een gezelschap. De eerstvolgende keer werd een specialist op dat gebied uitgenodigd om het uit te leggen.