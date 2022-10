Een automobilist heeft afgelopen nacht voor opschudding gezorgd in de Enschedese straat Reygershoftehoek. Hij knalde met zijn voertuig rond 1.00 uur tegen een schutting en een woning aan.

Het opmerkelijke ongeval vond plaats in de wijk Helmerhoek. Buurtbewoners laten weten dat de man slechts een onderbroek droeg. De bestuurder is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Naast de schutting en de woning raakte er ook een geparkeerde auto beschadigd bij het ongeval. Het voertuig van de halfnaakte man is afgesleept door een bergingsbedrijf. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.