Leg de start- en landingsbaan vol met zonnepanelen. Dan heb je genoeg energie om alle huishoudens in Enschede van groene stroom te voorzien.” Dat bepleit GroenLinks in Overijssel. De Statenfractie is vorige week op bezoek geweest op de luchthaven en heeft haar eigen plannen voor dit gebied.

De luchthaven kost jaarlijks zo'n 1,5 miljoen aan onderhoud van de start - en landingsbaan. Dat zou betaald moeten worden door simpel vliegtuigonderhoud, gebruik door privévliegtuigen en het parkeren van vliegtuigen, waaronder de gloednieuwe Russische Airbus die vanwege sancties niet terug naar Rusland kan. Toch is er jaarlijks een tekort van een half miljoen euro. De provincie en de gemeente Enschede passen dat bij. Volgens Statenlid Wever van GroenLinks is een zonne- en windmolenpark op en rond de 3 kilometerlange landingsbaan wél winstgevend. Die groene stroom die dat zou opleveren, heeft Twente volgens Wever hard nodig. "Het loopt nog niet storm met het plaatsen van windmolens en de plannen die er nu liggen zijn bij lange na niet voldoende om in 2030 aan de eis voor voldoende groene energie te voldoen." Hij wil graag dat de provincie het idee van GroenLinks laat onderzoeken. De invulling van het luchthaventerrein is weer actueel omdat er onderzoek is gedaan naar de toekomst van het bedrijventerrein Technology Base Twente, waar de luchthaven deel van uitmaakt. Op dat bedrijventerrein is alleen plek voor technologiebedrijven, luchthaven-gerelateerde bedrijven en organisaties die bezig zijn met veiligheid. Zij zijn samen goed voor 144 banen, terwijl Enschede zich had rijk gerekend met een veelvoud daarvan. De gemeente wil nu ook productiebedrijven met een onderzoeksafdeling toelaten. Volg dit Enschede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Enschede