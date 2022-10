Een man is dinsdagmorgen gewond geraakt toen hij van een steiger viel. Dat gebeurde bij een woning aan de Mekkelholtsweg in Enschede.

De man viel door nog onbekende oorzaak en raakte hierbij gewond. Twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen. De traumahelikopter werd geannuleerd.

De man is direct met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Enschede.