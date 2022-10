De politie heeft dinsdagmiddag een hennepkwekerij in flatgebouw De Vlierstede in Enschede ontmanteld.

De politie deed in de ochtend al een instap in een appartement in het flatgebouw. In de woning werd een hennepkwekerij aangetroffen. De planten bleken reeds te zijn geoogst. De apparatuur is ter plaatse afgevoerd en vernietigd.

In flatgebouw De Vlierstede werden in het verleden al vaker hennepkwekerijen aangetroffen. De politie stelt een nader onderzoek in.