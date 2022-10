Vijftien graden boven nul of vijftien graden onder nul, het maakt niet uit. De schaatsen onder, de veters goed vast, een eerste onwennige slag en dan gaan! Na twee jaren van grote leegte staat er dit jaar weer een ijsbaan op de Oude Markt.

Die ijsbaan opent twee weken voor Kerst de deuren. Scholen kunnen schaatsuren boeken, er is een Open Curling Toernooi, je kunt discoschaatsen en er zijn activiteiten voor kinderen. Dat laatste is niet zo verwonderlijk. De exploitanten zijn dit jaar Matthijs Vinke die het schaatscafé runt en Tim Lammers de man achter Big Insects en de Dinopark op de luchthaven. Vinke en Lammers pachten de ijsbaan inclusief schaatsen en schaatshulpen van Enschede Promotie.

Energierekening

Hoewel er een vaste leverancier is, merkt Enschede Promotie dat de ijsbaan duurder is dan andere jaren. "De personeelskosten zijn gestegen. De tent, de beveiliging, het is allemaal duurder. Wat voor iedere ondernemer is gestegen, is ook voor ons duurder", zegt woordvoerder Monique Richter. En de stroom natuurlijk. "We hebben het geluk dat we kunnen meeliften op het energiecontract van de gemeente. Dat is een vast contract. Dus die kosten stijgen niet enorm."

Rondje om de kerk

De ijsbaan wordt een ijsbaan zoals die er elk jaar staat, in een tent. "Nog altijd zijn er vragen over het rondje om de kerk. Dat was al elf jaar geleden." Toen lag er een ijsvloer rondom de Grote Kerk. "We hebben nog wel eens onderzocht of dat weer mogelijk is. Maar nee: het was te duur kostbaar en de Grote Kerk kon niet gebruikt worden. Daar zijn rond de kerstdagen nu juist veel meer activiteiten." De ijsbaan opent op 9 december en sluit op 8 januari.