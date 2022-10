Na drie jaar keert Dansen op de krant terug op de redactievloer van het Balengebouw in Enschede. Tubantia stelt haar redactie op zaterdagavond 5 november open voor een dansfeestje tijdens Museumnacht Enschede.

De bureaus en stoelen waaraan normaal gesproken deze site en de papieren krant 'getikt' worden, maken voor één avond plaats voor een dansvloer. Dj-collectief VierbijVier komt op zaterdagavond 5 november draaien op de redactievloer van Tubantia in het Balengebouw, met een fraai uitzicht over de Museumlaan.

Maar er is meer te doen in het bijzondere voormalige textielgebouw, dat ooit verbouwd werd met de intentie om er het Jan Cremer-museum te vestigen. Zo is er straks een speciaalbierbar van Rigtersbier te vinden, met bijzondere biertjes van een lokale brouwer. Voor Rigtersbier is het die dag dubbel feest: eerder op zaterdag openen zij officieel hun nieuwe pand in Haaksbergen.

Op de tussenverdieping van het pand wordteen podcaststudio-ingericht waar workshops gegeven worden en deelnemers zelf kunnen plaatsnemen als 'stemacteur'. Ook kunnen bezoekers elkaar uitdagen voor een officiële interview met Tubantia-microfoon door middel van een geen ja, geen nee spel.

In het gebouw is verder een nieuwe foto-expositie te bewonderen van de Twentse reisfotograaf Ebo Fraterman, die over de hele wereld de meest bijzondere plaatjes schoot.

Eén kaartje voor 12 locaties

Deze krant deed één keer eerder mee aan Museumnacht Enschede, tijdens de eerste editie in 2019. Dit jaar zullen 12 bijzondere locaties hun poorten openen met een speciaal programma. Zo opent dit jaar ook Boksclub Twente zijn deuren voor een literair programma.

De Museumnacht is landelijk een groot succes en wordt al jaren gehouden in steden als Amsterdam en Rotterdam. Tijdens één avond openen alle culturele instellingen tegelijk hun deuren met een op jongeren georiënteerd programma. Bezoekers kopen één kaartje (kosten: 15 euro) en kunnen daarmee de hele avond van plek naar plek.