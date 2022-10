De overlast rondom de failliete Supermarkt Twekkelerveld wordt aangepakt. Buurtbewoners klagen al sinds juni over stank en ongedierte. Omgevingsdienst Twente (ODT) heeft maandag een afvalcontainer geplaatst. "Tijd voor een grote schoonmaak", vindt de buurt.

Gemeente Enschede en ODT hebben de pandeigenaren de opdracht gegeven om het pand leeg te halen en schoon te maken, laat een woordvoerder weten. De verantwoordelijkheid ligt namelijk bij hen. Een begin is er, want op maandag was de eerste schoonmaker al bezig. Hoewel buurtbewoners daar nog niet echt over te spreken zijn: "Er loopt een jongen met mondkapje op en handschoenen aan heen en weer de supermarkt in om wat oud papier weg te gooien", aldus een van hen. "Dat verhelpt natuurlijk de stank en ongedierte niet."

Curator Arjen Huisman liet eerder aan deze krant weten dat de nog aanwezige voorraden door hem zijn verkocht aan een derde partij en dat deze koper de voorraden uit het pand haalt. De taak is vervolgens aan de pandeigenaren om het gebouw weer opgeruimd en schoon te krijgen.

Buurtbewoners hopen dat dat zo snel mogelijk gebeurt, want de frustratie is groot. Maatregelen van de handhaving haalden tot voor kort weinig uit. "Zij zouden de eigenaar aanspreken en het probleem verhelpen, maar er gebeurde telkens maar niets."

Of het pand nu helemaal schoongemaakt en leeggehaald wordt en hoe snel dat gaat gebeuren is onduidelijk. Zowel ODT als de gemeente willen of kunnen verder geen toelichting geven.

'Hoe serieus worden wij genomen?'

Ramen en deuren van de buren kunnen al maanden bij geen mogelijkheid open: "Dat pand moet gewoon schoon. Zodra ik mijn ramen openzet wemelt het hier van de fruitvliegjes. Dan loop ik de hele dag met een stofzuiger door het huis om ze op te zuigen. Om gek van te worden", vertelt een bewoner van de Johan Wijnoltsstraat. "Het duurt nu al zo lang. Op een gegeven moment vraag je jezelf dan af: hoe serieus worden wij genomen? Ik kan iedere instantie wel langsgaan, maar wij als buurtbewoners zijn niet verantwoordelijk voor de rotzooi die die supermarkt achterlaat."