Kleurrijke verlichting, knallende muziek en snelle attracties: de herfstkermis weer terug in Enschede. Met als thema: Halloween. De hele herfstvakantie griezelen in het Volkspark. Toch moeten bezoekers van de kermis dit jaar dieper in de buidel tasten. De stijgende kosten hebben namelijk ook de prijzen voor attracties opgestuwd.

Het Volkspark is de hele herfstvakantie de standplaats van de Halloween kermis. Geheel in thema zijn er verschillende activiteiten zoals Halloween-pompoen snijden en een griezelig halloween optreden. De kermis telt zo'n zestig attracties voor jong en oud waaronder de Happy Spider, Hellraiders Booster en Hurricane. Sommige van die attracties zijn dit jaar een stukje duurder. "Door de prijsstijgingen is geen ontkomen aan."

Toegankelijk uitje

De kosten om de kermis draaiende te houden zijn hoog. "De meesten hier hebben daarom hun prijzen met een halve euro verhoogd", aldus een van de attractiehouders. Er is geen ontkomen aan door de huidige diesel, olie, benzine én energieprijzen. "Het is geen fijn gevoel om die prijs omhoog te gooien, maar 50 cent vind ik nog redelijk", zegt de attractiehouder van het Freak Circus. Geen 3,50 meer dus voor een griezelige 'ervaring', maar 4 euro. "Gelukkig begrijpen de meeste mensen het wel. Maar de kermis wordt hierdoor wel steeds meer een luxe, terwijl het juist een leuk en toegankelijk uitje moet blijven voor gezinnen."

Klandizie

Niet alle attractie eigenaren gaan mee in het verhogen van de ticketprijzen. Sommige van hen zijn bang dat de klandizie uit blijft wanneer de prijzen omhooggaan. "Dan lopen de klanten weg en komt er helemaal niemand meer. Dat is het laatste waar je op zit te wachten", stelt de man achter het kastje van de botsauto's. "Dan maar wat minder winst, het gaat ten slotte om het plezier van de mensen."

Wat vinden de bezoekers nou echt van de verhoogde tarieven? Aan het aantal bezoekers van de Halloween-kermis zal het in ieder geval niet liggen. Zodra het begint te schemeren loopt de kermis vol met enthousiaste jongeren die een zakcentje mee hebben genomen vanuit huis. Een moeder staat samen met haar twee zoons bij een muntenschuiver. "Normaal gaan we altijd op donderdag. Op 'eurokortingdag' waren attracties vroeger maar 1 euro. Nu krijg je in plaats daarvan maar 1 euro korting. Het scheelt nu zo weinig, dat het dan ook niet meer uitmaakt", vertelt ze.

Pretpark

Eerder op de dag bezoeken vooral ouders met jonge kinderen de kermis. Vooral zij beamen de prijsstijging in hun portemonnee te voelen. "Ik vind het vooral jammer voor de kinderen. Op deze manier kunnen ze in minder attracties", vertelt een moeder. Haar dochter is in de tussentijd uit de kinderwagen gesprongen en rent haar vader achterna richting de trampolines. "Als de kermis duurder wordt kunnen de mensen die het minder breed hebben dit ook niet meer betalen. Dan kan je misschien nog beter een dagje naar een pretpark gaan."

De kermis is open tot en met zondag 23 oktober van 13 tot 23 uur. Donderdag 20 oktober is 'eurokortingsdag'. Veel attracties draaien die dag met korting. Op zondag wordt de kermis afgesloten met een flitsende vuurwerkshow vanaf 21 uur.