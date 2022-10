In een woning aan de Goolkatenweg in Enschede is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand ontstaan. Het vuur verspreidde zich zo snel dat het voor de hulpdiensten al snel niet meer veilig was om naar binnen te gaan. De brand werd daarom van buitenaf bestreden met de hulp van een ladderwagen.

De brandweer rukte met twee tankautospuiten en een reddingsvoertuig uit naar de brand in de buurt Tubantia-Toekomst. Tijdens het uitbreken van de brand waren er geen personen in de woning aanwezig. De woning liep aanzienlijke schade op. De volledige bovenste verdieping is verwoest. De brandweer was tot diep in de nacht bezig met nabluswerkzaamheden. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.