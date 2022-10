De ouders van de twee jonge slachtoffers van het drama met de klaphamer in Haaksbergen zijn opgelucht dat het Openbaar Ministerie (OM) tot vervolging overgaat. Dat laten hun advocaten weten.

Bij het ongeluk op Oudjaarsdag met de klaphamer kwam de twaalfjarige Bram uit Haaksbergen om het leven. Zijn vriendje Robbin (11) raakte zwaargewond aan beide benen. De jongens liepen langs het huis waar de verdachte de klaphamer gebruikte. Er was een explosie en de jongens werden door rondvliegende scherpe delen geraakt. De man wordt door het OM dood door schuld ten laste gelegd evenals het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld.

Advocaat Sébas Diekstra, die de ouders van Bram vertegenwoordigt, zegt dat hij niet anders had verwacht. Hij spreekt van 'een wonder dat er niet nog meer doden zijn gevallen'. "Er blijkt opzettelijk een ontploffing teweeg gebracht te zijn met fatale gevolgen. Er is een zeer gevaarlijke situatie in het leven geroepen. En Bram komt niet meer thuis. Zo'n opzettelijke explosie zou je als een zeer ernstig misdrijf kunnen kwalificeren. Het Openbaar Ministerie zet ook niet zomaar vervolging in als zij een veroordeling niet haalbaar vinden."

Het gewonde vriendje Robbin kampt nog steeds zowel fysiek als mentaal met de gevolgen van het drama, zo meldt letselschadeadvocaat Corinne Jeekel, die deze familie bijstaat. Ze zegt dat de familie het belangrijk vindt dat de strafrechter zich over de zaak buigt. "Wat er gebeurd is, is gewoon te ernstig. Hopelijk zal van het vonnis een preventief effect uitgaan."

De advocaat van de verdachte noemde eerder het besluit van het OM 'teleurstellend'.