De provincie Overijssel trekt 5 miljoen euro uit om de energierekening van inwoners, bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen zo snel mogelijk omlaag te brengen. Dat wil de provincie doen door in te zetten op energiebesparende maatregelen.

De ambitie is om 5000 huishoudens en 500 bedrijven, verenigingen en instellingen te ondersteunen.

"De beste bescherming tegen de onzekerheid omtrent de hoge energieprijzen is energiebesparing", zegt Tijs de Bree, gedeputeerde Energie van de provincie Overijssel. "Veel besparingsmaatregelen zijn relatief eenvoudig uit te voeren, leveren direct een groot voordeel op en zijn permanent. Daarom zetten wij daar stevig op in."

Het zijn vooral bestaande maatregelen die de provincie uitbreidt nu er 5 miljoen euro extra beschikbaar komt. Zo komt er een extra investering in isolatiemaatregelen bij, met name slecht geïsoleerde, woonhuizen en extra geld voor energiebesparing bij bedrijven, verenigingen en (culturele) instellingen, met name gericht op het midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast investeert de provincie in werving en opleiding van bespaarcoaches en cv coaches en in de werving en opleiding van zijinstromers voor de installatiebranche.

De Rijksoverheid zorgt voor financiële compensatie, onder meer met het prijsplafond voor energie en een tegemoetkoming voor energiekosten van bedrijven. Overijssel benadrukt dat de eigen maatregelen daar een aanvulling op zijn.

"Energiebesparing leidt tot structurele verbetering van de financiële positie van bedrijven, instellingen en particulieren, maar we zijn ons ervan bewust dat hiermee niet alle problemen opgelost zijn", aldus De Bree. "Zo worden de boodschappen er niet goedkoper van. Voor de verlichting van deze financiële nood zijn we afhankelijk van de Rijksoverheid."