De gemeente trekt komend jaar flink wat geld uit om jongeren op het rechte pad te houden. Zo gaat de gemeente aan de slag met de 'patseraanpak'.

Met de zogenoemde patseraanpak raken jonge criminelen alles kwijt wat ze hebben gekocht van hun criminele geld. Als blijkt dat ze zo'n dure auto of dure sieraden nooit gewoon hebben kunnen betalen, wordt het afgepakt. De gemeente denkt dat een grote groep jongeren zich blind staart op de levensstijl van criminelen, en er gevoelig voor is om die stap ook te maken. De patseraanpak moet de status van de jonge criminelen doorbreken. De gemeente wil dat samen met de politie en de Belastingdienst doen en onderzoekt of dit in Enschede kan werken.

Daarnaast wil de gemeente jongeren weerbaarder maken tegen de verleidingen van de criminaliteit. Ze wil ze beter informeren over de gevaren van onder meer cybercrime, geldezels en drugs. De gemeente blijft bezig met de aanpak van loverboys.

Mobiele camera in binnenstad en Glanerbrug

De aandacht voor jongeren is maar een onderdeel in het vergroten van de veiligheid in Enschede. Op de achtergrond wordt nauwer in de gaten gehouden aan wie vergunningen wordt verleend voor zorg of het beginnen van een bedrijf. Ook heeft de gemeente zich voorgenomen vaker de mobiele camera in te zetten. Vooral in de binnenstad en in Glanerbrug. Met name in Glanerbrug wil ze zo de drugscriminaliteit tegengaan. Op dit moment staan er zestien vaste camera's in de binnenstad en kunnen gemeente en politie ook beelden opvragen van andere beveiligingscamera's.

Al met al kost de openbare orde en veiligheid Enschede volgend jaar 19 miljoen euro, een miljoen meer dan vorig jaar.