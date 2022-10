Een fietsster is donderdag aan het einde van de middag gewond geraakt in Enschede. Het slachtoffer is met beenletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De fietsster ging donderdagmiddag onderuit op de Hoge Boekelerweg. Dit gebeurde op de kruising nabij de oprit naar het winkelcentrum. De politie had de Hoge Boekelerweg afgesloten voor het verkeer, maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven.