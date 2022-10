Met nog een paar dagen met temperaturen van boven de 20 graden, is de binnenstad van Enschede klaar voor de winter.

In de warme najaarszon hangt de gemeente deze week de kerstverlichting op. Zo is onder meer de Klanderij intussen klaar voor de wintermaanden. Zelf houdt de gemeente het op sfeerverlichting. Dat het sfeer geeft, blijkt op de Oude Markt waar in coronatijd de lampjes niet uit de bomen zijn gehaald en er nu nog steeds inzitten. Het gaat om led-licht zodat de energiekosten meevallen.