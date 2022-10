Verkeerschaos voor fietsers op de Nijverheidsstraat in Enschede. Het vernieuwde kruispunt dat daar twee jaar geleden opende, blijkt een ramp voor fietsend Enschede.

Fietsers die genoodzaakt zijn om over de stoep te rijden omdat er geen ruimte is, dat is de nieuwe realiteit bij de bocht in de Nijverheidsstraat, nabij het politiebureau. Door een wegversmalling en een tijdelijke onderbreking van het rode fietspad worden fietsers hier regelmatig nét niet onderuit gereden.

Volgens de gemeente Enschede is het gebied nabij het station nog volop in ontwikkeling. "De werkzaamheden voor de kruising Piet Heinstraat met de Nijverheidsstraat zijn nog niet gepland. Deze vinden pas plaats na de werkzaamheden aan de Kop en het stationsgebied", volgens een woordvoerder.

De reden voor de verkeerschaos komt volgens de gemeente Enschede door de wegwerkzaamheden aan de Ripperdastraat, bij Hogeschool Saxion. "Hierdoor ontstaat een knelpunt aan de Nijverheidstraat." Ook zegt de gemeente dat de rijbaan normaal gesproken wel breed genoeg is om als fietser de auto's te passeren "mits het verkeer zich niet strak aan de stoep opstelt voor de verkeerslichten."

Gemeente Enschede onderzoekt of er voor het knelpunt bij het Regiokantoor en politiekantoor maatregelen getroffen kunnen worden.