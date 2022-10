Een nieuwe golf van het coronavirus zwelt aan. In Twente het oosten van de Achterhoek werden de afgelopen twee weken iets meer dan 1900 nieuwe besmettingen vastgesteld. In Oldenzaal, Losser en de Hof van Twente werden relatief gezien de meeste coronagevallen gemeld, blijkt uit cijfers van de RIVM.

In Oldenzaal werden afgelopen week relatief gezien de meeste coronabesmettingen in Twente geteld. Ook in Losser en Hof van Twente zag het RIVM relatief gezien veel nieuwe gevallen. Qua absolute aantallen zijn het de steden die erbovenuit springen. In Enschede werden net iets meer dan 400 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, terwijl in Oldenzaal 'slechts' 119 positieve test werden geregistreerd.

Landelijk gezien werden in de afgelopen twee weken ruim 23.600 positieve coronatests geregistreerd. Bij de vorige telling waren dat nog ruim 19.000 positieve tests. Het RIVM meldt bovendien dat steeds meer mensen vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis worden opgenomen.

Herhaalprik kwetsbaren

Nu een nieuwe coronagolf aanzwengelt, heeft minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers het alarmniveau voor corona verhoogd. Kuipers roept kwetsbaren op een herhaalprik te halen nu de najaarsgolf is begonnen. Het RIVM adviseerde Kuipers al eerder het waarschuwingsniveau te verhogen.