Zes studenten van de Universiteit van Twente houden woensdag 12 oktober een kledingswap op de campus. Met de actie willen ze meer bewustzijn creëren voor het armoedeprobleem in Enschede.

De kledingswap is een gelegenheid voor studenten om oude kleding in te ruilen voor iets nieuws, of om te doneren aan de Kledingbank Enschede. Alle donaties zijn welkom volgens een van de initiatiefnemers, Bas Palinckx. "Iedereen heeft wel iets in de kast hangen dat ze niet dragen. Zelf een oude blouse of broek verdient een tweede leven."

Volgens Palinckx is armoede in Enschede een probleem dat meer aandacht moet krijgen. "In mijn dagelijks leven heb ik steeds vaker te maken met armoede. Vorige week kwam ik in de tweedehands kledingwinkel nog een moeder tegen die klaagde over de prijzen. Ze kon niet eens meer tweedehandskleren voor haar kind kopen."