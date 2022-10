De politie heeft dinsdagochtend een grote hoeveelheid gestolen fietsen aangetroffen bij de Doe Het Zelf Fietsenmaker in Enschede. Een 44-jarige man is na enig verzet aangehouden voor heling.

De politie en handhaving vielen vanochtend al vroeg binnen bij de fietsenmaker aan de Floresstraat in de Enschedese wijk Hogeland. Volgens politiewoordvoerder Chantal Westerhoff werd in het pand een 'zeer grote hoeveelheid' gestolen fietsen aangetroffen. Het betrof vooral elektrische fietsen.

De politie heeft de tientallen gestolen fietsen in beslag genomen voor nader onderzoek. De laatste weken werden er op meerdere locaties in Enschede een groot aantal elektrische fietsen gestolen. "We bekijken de aangiftes en kijken zo of we deze gestolen fietsen terug kunnen brengen naar de eigenaren."

Bij de instap is een 44-jarige man ingesloten. De politie laat weten dat de man zich verzette bij de aanhouding. Hij zal binnenkort moeten verklaren waarom al deze gestolen fietsen in de zaak werden aangetroffen.