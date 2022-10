Restaria Snackhoek in Enschede is zaterdagavond overvallen. De politie is in de wijk Stadsveld op zoek naar de dader. Die is er op een scooter vandoor gegaan.

De politie kreeg omstreeks 21.45 uur een melding van een overval bij de cafetaria in Enschede. Volgens de politie is de dader na de overval gevlucht op een scooter. Het is onbekend of de dader iets heeft buitgemaakt. Meerdere agenten doen in de buurt onderzoek. Ook worden getuigen gesproken. De cafetaria aan de Poolmansweg in Enschede is vaker overvallen. De eerste keer was in 2010. In de jaren daarna werd de cafetaria nog eens vier keer overvallen.