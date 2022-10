De crosscountrywedstrijd van de Military Boekelo heeft zaterdag enige tijd stilgelegen na een val van Roxana Graman. De 36-jarige amazone uit Schuinesloot, dit jaar debuterend op de Military, kwam op de laatste hindernis naar ten val.

Het incident gebeurde op een meter of 25 voor de finish. Graman kwam bij de val onder haar paard terecht. De amazone is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Haar paard Forever bleef ongedeerd.

Graman reed een vrijwel vlekkeloze crosscountry, maar op de laatste hindernis ging het mis. Daarin stond de amazone uit Schuinesloot niet alleen. Ook de Belgische amazone Tine Magnus en de Italiaan Giovanni Ugolotti strandden met hun paard bij de laatste horde.