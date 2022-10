De aanleg van twee fietsbruggen moet er voor zorgen dat je straks rechtstreeks van station Enschede richting Hengelo kunt fietsen. De werkzaamheden voor die aanleg starten volgende maand al.

Het 'masterplan' fietssnelweg F-35 gaat daarmee zijn laatste fase in op dat traject en moet in het voorjaar van 2024 helemaal klaar zijn. Zoals je op de beeldimpressie kunt zien fietsen tukkers straks bovenlangs het spoor aan de Tubantiasingel, nabij Het Volkspark. Volgens de gemeente wordt het daardoor veiliger en minder druk op de weg.

Ook iets verder van het centrum af, bij de Lambertus Buddestraat, wordt een fietsbrug geplaatst over de weg heen. Zo kun je straks in één streep van Enschede tot aan de gemeentegrens in Hengelo fietsen, zonder ook maar een verkeerslicht tegen te komen of te hoeven stoppen. In Hengelo zelf zijn nog wel een aantal kruisingen en stoplichten.

"De werkzaamheden aan de F-35 starten half november. Dan beginnen de voorbereidingen voor de fietsbruggen en het verhoogde fietspad over de Lambertus Buddestraat en de Tubantiasingel", laat de gemeente Enschede weten.

Fietssnelweg F-35 is een ambitieus Twents project van 62 kilometer lengte en loopt van Nijverdal naar de Duitse grens. Er zijn zijtakken van Almelo naar Vriezenveen en van Enschede naar Oldenzaal. Deze fietssnelweg loopt ongeveer gelijk aan de autosnelweg A35. De F-35 is altijd 4 meter breed. Ook kom je weinig kruisingen tegen.