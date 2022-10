Enschede is een van de steden die dit jaar geld krijgen voor de aanleg van mooie, groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk. Het geld, dat in Enschede naar Stadsdeel West gaat, is beschikbaar vanuit het landelijke project 'Gezonde Buurten'.

Dit initiatief streeft naar meer aantrekkelijke trefpunten voor jong en oud uit de buurt, met voldoende ruimte voor spel en sport, educatief en eetbaar groen en waar lokale organisaties in samenwerken. Tot Stadsdeel West behoren de wijken Boswinkel, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld en 't Zwering, de dorpen Boekelo en Usselo, de buurtschap Twekkelo en het haven- en industriegebied. In Stadsdeel West is er enthousiasme over de verkiezing. "Dit is heel mooi nieuws! De wijk heeft nu weinig kwalitatief goede plekken om elkaar te ontmoeten, terwijl er veel eenzaamheid is in de buurt. Dit biedt een kans om samen mooie plekken te maken in de wijk", zegt wijkbewoner Anne Corine IJzer. Ook stadsdeelwethouder Jurgen van Houdt is blij met de keuze voor Enschede: "Enschede wil graag een gezond en gelukkig leven stimuleren. Een groene(re) en gezonde(re) buurt helpt daarbij." Bij de aanleg van groene ontmoetingsplekken helpt een professioneel ontwerper. In totaal negen steden krijgen de kans om met hulp van IVN Natuureducatie, Jantje Beton, JOGG (gezonde jeugd, gezonde toekomst) en het ministerie van VWS groene speel- en ontmoetingsplekken in de wijk aan te leggen. Tot 20 juni konden gemeenten zich inschrijven. Behalve Enschede zijn Weert, Meierijstad, Leiden, Nijmegen, Amsterdam Zuidoost, Eindhoven, Veendam en Bonaire uitgekozen.