Het was een triest besluit dat exploitanten Laura van Haren en Bram Verleg vorig jaar moesten nemen. De coronamaatregelen maakten een einde aan het reuzenrad-restaurant in het Volkspark. Maar het Smakenrad komt terug. Laura van Haren legt uit.

Het Smakenrad komt weer naar Enschede?

"Ja, we komen terug! We zijn vorig jaar dichtgegaan op 13 december en eigenlijk pakken we de draad dus weer op. We konden vorig jaar echt niet meer verder. Het restaurant mocht door de maatregelen nog maar tot 17.00 uur open zijn en dat had geen zin meer. Dus eigenlijk gaan we verder waar we vorig jaar gestopt zijn."

En direct weer in Enschede?

"Ja, we zijn vorig jaar ontzettend warm ontvangen in Enschede en dat is ons bijgebleven. Dus we hebben weer een vergunning aangevraagd. Van 9 december tot 8 januari staan we weer in het Volkspark. Ook tijdens de kerstdagen. We zijn al bezig met het kerstmenu."

Komen jullie met hetzelfde rad als vorig jaar?

"Nee, we hebben een nieuw reuzenrad! Het is spiksplinternieuw, het wordt op dit moment in elkaar gezet bij KMG in Neede. Het vorige rad was 48 meter hoog en deze is 70 meter. Hij heeft ook meer lampjes en meer gondels, in totaal 45. De gondels zijn niet groter, er kunnen vijf mensen in. "

Eten met een mooi uitzicht over Enschede. Voor wie het niet precies weet, wat is de bedoeling?

"Je reserveert een arrangement, een high tea of een heel diner, en dan arriveer je ongeveer twintig minuutjes van tevoren. Dan krijg je een aperitiefje terwijl je wacht. Als de gondel er is, worden daar de drankjes en het voorgerecht ingezet en dan draai je rondjes. Als je een nieuw drankje wilt, kan je dat aangeven met een QR-code."

Je kunt niet zelf even naar beneden? En wat nou als je moet plassen? Of je hebt hoogtevrees?

"We raden sowieso iedereen aan om van tevoren naar het toilet te gaan, maar elke gondel heeft ook een noodtelefoon. Voor als iemand het te eng vindt, of echt heel hoge nood heeft. Dan kan je contact opnemen met een medewerker op de grond. Je kunt er dus altijd uit als het echt moet. Maar verder moet je wachten tot je weer beneden bent om naar het toilet te kunnen, of voor de volgende gang."

Hoe lang duurt het opbouwen van het rad?

"We openen op 9 december en het opbouwen duurt ongeveer een week. Het rad ligt nu nog bij de fabriek, attractiebouwer KMG in Neede, daar wordt hij nu getest. Als er groen licht is, kunnen we open. Als dat heel snel is, kunnen we misschien nog eerst ergens anders naartoe, maar we gaan in elk geval op 9 december open in Enschede."