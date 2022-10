Foutief gestalde fietsen op het Stationsplein in Enschede worden vanaf nu verplaatst naar de zijkant van de overdekte fietsenstalling. Tenminste, zo luidt de tekst op de gele borden die bij het station geplaatst zijn. Een kleine proef op de som laat zien dat het plein een wirwar van fietsen is.

Het Stationsplein heeft sinds enkele weken een fietsinfarct. Het inschikken van gestalde tweewielers en het aanbrengen van gele noodbelijning haalde weinig uit. Hulpdiensten kunnen het station in Enschede onmogelijk bereiken en blinde mensen lopen iedere 5 meter tegen een fiets aan. Gele borden wijzen erop dat fietsen dus vanaf 4 oktober verplaatst worden: 'Fiets verplaatst? Die staat links naast de overdekte fietsenstalling'.

Lege fietsenstallingen

Wie zijn fiets kwijt is, moet volgens het bord op zoek naar z'n tweewieler bij de stalling naast de Prinsessetunnel. De fietsenstallingen aan weerzijden van het Station zouden vanaf dinsdag worden gebruikt voor de 'foutparkeerders'.

In praktijk werkt dat toch anders. Bij aankomst op het station, blijkt de situatie onveranderd. Geen ingeschikte fietsen, geen verplaatste fietsen. Het Stationsplein is een waar doolhof aan fietsen. En de stalling naast de Prinsessetunnel is nog steeds grotendeels leeg. Wanneer de fietsploeg van de DCW wel begint met het verplaatsen van de fietsen? Nog niet bekend. Fietsers kunnen uit voorzorg hun fiets vast op de daarvoor bestemde plekken stallen.