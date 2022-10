De leden van VAK-P blijven naar hun eigen home gaan, maar voor de overige supporters van FC Twente willen het CDA en BBE in Enschede een supportersplein bij thuiswedstrijden van FC Twente.

Het bezoeken van thuiswedstrijden van FC Twente is volgens CDA en BBE meer dan het bezoeken van een voetbalwedstrijd. Alles draait volgens de beide raadspartijen om ambiance, noaberschap en passie voor de sport, uiteindelijk samenkomend in een sfeervolle Grolsch Veste.

Beide partijen willen een fanplein waarop fans uit heel Twente elkaar voor aanvang van de wedstrijd kunnen ontmoeten. Ouders met kinderen, vrienden, incidentele bezoekers. Om de wedstrijd voor te bespreken, een biertje te drinken, een broodje Twentse beenham te eten.

Zo'n fanplein draagt volgens CDA en BBE bij aan de saamhorigheid onder de volle breedte van de FC Twente-aanhang. Want volgens CDA'er Mart van Lagen en BBE'er Joffrey Vogelzang hebben de afgelopen jaren wel duidelijk gemaakt dat de club een fantastische en fanatieke achterban heeft.

Volgens beiden blijven de leden van VAK-P gewoon naar het eigen home gaan, maar voor anderen is een supportersplein een langgekoesterde wens, zo zeggen de beide politici. De verschillende supportersverenigingen zouden dat dan zelf moeten organiseren.

Beide raadsleden vragen burgemeester en wethouders om dit mogelijk te maken en daar met de politie en de supportersverenigingen over te praten. Wat ze van BenW nodig hebben is een vergunning om buiten het stadion te mogen tappen. Met de politie moet het gaan over de veiligheid. Volgens Van Lagen en Vogelzang zou het met een beetje vaart erachter, mogelijk moeten zijn om al begin januari een eerste supportersplein te organiseren.